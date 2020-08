Ook Rapencross sneuvelt in Lokeren

Nog een beetje sportnieuws dan. Want wielerliefhebbers tellen af naar morgen. De Strade Bianche is het begin van een zeer druk najaar. Oliver Naesen staat voor het eerst aan de start van deze klassieker. Samen met de hulp van broer en ploegmoet Lawrence hoopt Naesen morgen op een top 10-plaats. Al droomt hij van de overwinning. Greg Van Avermaet was al twee keer tweede in de Strade. Is het morgen eindelijk nog eens bingo voor gouden Greg in een klassieker?