Ook politie Waasland-Noord geeft bijstand aan zoektocht naar voortvluchtige militair

Wim Raes, voorzitter van holebivereniging vzw Tiszo uit Sint-Niklaas, is deze namiddag voor de zoveelste keer het slachtoffer geworden van homofoob geweld. Hij is onderweg naar huis in de Plezantstraat belaagd en uitgescholden door drie jongeren. Ze volgden hem op de fiets en reden hem klem.