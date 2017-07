Kris Manssens, de 43-jarige uitbater van restaurant 't Romeins Hof in Velzeke is vrijdag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Duitsland. Zijn vrouw en zoon raakten levensgevaarlijk gewond en liggen in coma. Het gezin was op terugweg van vakantie toen een vrachtwagen inreed op hun mobilhome. In Velzeke reageren de mensen zwaar aangeslagen, en velen komen aan het restaurant hun medeleven betuigen. Ze leggen er bloemen neer en knuffels.