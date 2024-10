Ook nieuw bestuur in Oost-Vlaanderen is afspiegeling van Vlaamse regering

Terug naar de verkiezingen: ook op provinciaal niveau is er intussen een akkoord. N-VA, cd&v en Vooruit vormen de nieuwe bestuursmeerderheid in het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Die drie partijen waren zondag de winnaars van de provincieraadsverkiezingen. N-VA veroverde een extra zetel, Vooruit ging van 3 naar 5 en cd&v behoudt 7 zetels. Na zes jaar mee in het bestuur, wordt Groen in Oost-Vlaanderen naar de oppositiebanken verwezen.