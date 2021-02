Sport Ook neoprof Rune Herregodts uit Lokeren ziet voorbereiding in het water vallen

En Ruben Apers is niet de enige neo-prof die in deze situatie zit. Ook Rune Herregodts uit Lokeren ziet z'n voorbereiding in het water vallen. Hij maakte vorig week zijn profdebuut in de Grote Prijs La Marseillaise. Van daaruit ging het naar de Ster van Bessèges, maar daar startte Sport Vlaanderen - Baloise uiteindelijk niet door een vermoedelijke coronabesmetting bij een medewerker. Een streep door de rekening van Herregodts, die momenteel thuis zit in quarantaine.