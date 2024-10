Ook N-VA mengt zich in de 'spandoekenoorlog' op de Grote Markt in Sint-Niklaas

En zo zijn we aanbeland bij onze dagelijkse verkiezingsrubriek, in aanloop van die belangrijke gemeenteraadsverkiezingen. En de spanning begint te stijgen in Sint-Niklaas. Want ook N-VA begint zich nu te mengen in de zogenoemde 'spandoekenoorlog' op de Grote Markt. Vlaams Belang was ermee begonnen, Vooruit diende de partij van antwoord, en nu mengt N-VA zich dus in de strijd. Aan het nummer 37 onthullen burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Carl Hanssens hun spandoek. De boodschap is kort, maar krachtig. Nu even serieus, zeggen ze, en ze gaan voor de volle 100 procent voor Sint-Niklaas.