Geen luide muziek of flitsende lichten vandaag op de zomerkermis in Sint-Niklaas. Het gaat er wat rustiger aan toe, want de bedoeling is dat de ervaring zogenaamd prikkelarm is. Zo kunnen ook bezoekers, die niet zo goed tegen lawaai en special effects kunnen, van de attracties genieten. En ook de andere bezoekers konden zo de kermis eens op een andere manier beleven.