Ook Liberaal Sint-Niklaas mengt zich in spandoekenoorlog: "Genoeg gebashed"

Alweer een nieuwe episode in de spandoekenoorlog op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Dit keer is het Liberaal Sint-Niklaas dat uitpakt met een nieuwe slogan. U weet het, Vlaams Belang gaf het startschot van de banner- of spandoekenoorlog op het marktplein, waarna Vooruit er een antwoord op gaf en vervolgens ook N-VA. Nu zijn het dus de liberalen die hun banner klaar hebben. 'Genoeg gebashed', staat er op te lezen. De liberalen willen de laatste dagen van de campagne vooral positiviteit uitstralen.