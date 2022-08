Deze ochtend is bij het kantoor van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoning in Dendermonde een poederbrief aangekomen. Vermoedelijk stak een ontevreden huurder de brief in de brievenbus. Twee medewerkers openden de enveloppe en kwamen in contact met het poeder. Ze belden meteen de hulpdiensten op. Ze werden preventief naar het ziekenhuis gestuurd voor onderzoeken. De brandweer van Dendermonde kwam met een ploeg ter plaatse om de brief in te pakken en veilig naar buiten te brengen. De civiele bescherming kwam het poeder halen om het te onderzoeken. Uiteindelijk bleek het goedje onschadelijk. De personeelsleden en de poetsploeg werden uit voorzorg naar huis gestuurd. Het kantoor bleef voor de rest van de dag gesloten.