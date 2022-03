Ook JCI Aalst organiseert inzameling van hulpgoederen voor Oekraïne

In de Albrecht Rodenbachlaan in Denderleeuw is gisteren in de late namiddag brand uitgebroken. In een ondergrondse parkeergarage was er vuur ontstaan aan een auto. Een bewoner zou geprobeerd hebben zijn wagen te starten met startkabels, maar dat zorgde voor een kortsluiting in de batterij. Dat zorgde voor heel wat rookontwikkeling. Alle bewoners moesten het appartementsgebouw verlaten en wachten tot de brandweer de situatie onder controle had gekregen. Het hele gebouw moest grondig verlucht worden. Er is niemand gewond geraakt.