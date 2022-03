Ook Iryna volgt de situatie van haar familie in Oekraïne op de voet

Een van de mensen die deze voormiddag spullen komt afgeven is Iryna. Ze woont al geruime tijd in België, maar haar familie is nog in Oekraïne. Haar mama en grootmoeder wonen in de pro-Russische Dombass-regio, vlakbij de stad Donetsk. Daar is het relatief rustig voorlopig. Voor haar familie in Kiev is de situatie momenteel iets meer verontrustend. De situatie in haar thuisland houdt Iryna elke seconde van de dag bezig. Ze hoopt op een snelle oplossing van het conflict.