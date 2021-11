Ook in Lede raast het coronavirus stevig rond: verschillende horecazaken zijn er gesloten door besmettingen

Laten we dan eens kijken welk effect die besmettingen hebben op de ziekenhuiscijfers. En u raadt het al: nog altijd zitten die in stijgende lijn. Ze hadden het in de Aalsterse ziekenhuizen verwacht, en het is ook gebeurd. Een pak extra mensen met COVID-19 zijn daar in een ziekenhuisbed beland. Ook de druk op de afdelingen intensieve zorgen blijft hoog in Aalst. Ook in Zottegem gaat het nog altijd slecht. Daar zijn er de afgelopen 24 uur vier patiënten op de gewone corona-afdeling bijgekomen, op intensieve zorgen één iemand. Op 24 uur tijd is het totale aantal coronapatiënten die opgenomen zijn in onze streekziekenhuizen met tien gestegen.