Ook in Denderleeuw, Zele en Zottegem zijn nieuwe initiatiefnemers aan zet

Ook in drie andere steden en gemeenten in onze regio komt het initiatiefrecht vanaf morgen bij een andere partij terecht. In Denderleeuw is huidig burgemeester Jo Fonck dan aan zet. Vlaams Belang was daar de grote winnaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar kopman Kristof Slagmulder kon geen andere partij overtuigen om samen met hem een meerderheid te vormen. Hetzelfde verhaal in Zottegem. Daar was Kurt De Loor van Vooruit de triomfator, maar het lukte hem niet om een coalitie samen te stellen. Het initiatiefrecht komt daardoor bij de N-VA van Matthias Diependaele. In Zele tot slot is het dan weer aan Zele#Anders. De coalitiegesprekken met formateur Hans Knop draaiden uit op een 'njet'. Ook al haalden de christendemocraten er op 13 oktober meer dan 30% van de stemmen binnen.