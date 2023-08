Ook in Aalst blaast wind puntgevel omver: stenen komen in kinderkamer terecht

In de Dokter Jozef Kluyskensstraat in Aalst is deze avond een puntgevel van een huis in aanbouw op het dak van een aanpalende woning beland. De stenen perforeerden het dak en kwamen in een kinderkamer terecht. Gelukkig raakte niemand gewond. De schade was zo groot dat de woning onbewoonbaar is verklaard. De brokstukken vielen ook op het voetpad. De stad Aalst heeft nu een nieuw, tijdelijk onderkomen geregeld voor de vader, moeder en hun vijf kinderen die in het getroffen huis wonen.