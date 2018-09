Ook HoGent campus Aalst ziet aantal inschrijvingen in opleiding verpleegkunde verdubbelen

Voor het eerst in meer dan tweehonderd jaar mogen niet alleen toga-dragers, maar álle personeelsleden van de Universiteit Gent meelopen in de openingsstoet. Van klusjesman tot poetsvrouw: alle personeelsleden van de UGent mogen meelopen in de traditionele openings-stoet. De Universiteit Gent breekt zo met een aloude traditie. Maar het past volledig in de nieuwe stijl, zegt de UGent. De universiteit is voor alle UGent’ers, en niet alleen voor de happy few. Ze wil zo de ivoren toren wat afbreken. De togastoet, die het academisch jaar opent, en die normaal zo’n 130 prominenten telt, is dit jaar daardoor zowat vijf keer langer dan de voorgaande jaren.