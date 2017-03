Ook het charmante Ninove neemt draconische veiligheidsmaatregelen voor carnaval

De vrouw die verdacht wordt van de verdwijning van Wetteraar Jean Vercarre blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. De vrouw is eigenlijk de ex-partner van Vercarre. Ze zit intussen 4 maanden vast, maar ze blijft elke betrokkenheid ontkennen. Jean Vercarre, 68 jaar, is al sinds juni vermist. Er is op verschillende plaatsen naar hem gezocht, maar hij is spoorloos. De speurders denken dat zijn ex-vrouw meer weet. Haar advocaten hadden vanmorgen om de vrijlating gevraagd, maar daar is de raadkamer dus niet op ingegaan. De vrouw kan nog beroep aantekenen tegen haar aanhouding.