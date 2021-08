Politieagenten kunnen voortaan een uurtje lopen of fietsen inbrengen als gewerkt uur. Dat staat in een nieuwe omzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Ze wil de politiemensen zo aanmoedigen om fit te blijven. Heel wat lokale politiekorpsen hebben nu al aandacht voor de conditie van hun personeel. Dat van Dendermonde, bijvoorbeeld. Daar kunnen agenten nu al 2 uur sporten per maand inbrengen als gewerkte uren. De korpschef juicht de maatregel toe, want fysiek in orde zijn is erg belangrijk voor politiemensen.