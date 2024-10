Ook Forza Ninove werkt aan een klacht over mogelijke verkiezingsfraude

106 stemmen zo groot is de absolute meerderheid van Forza Ninove. Nu er een opsporingsonderzoek loopt naar mogelijks vervalste volmachten is het belangrijk om te weten hoeveel volmachten er nu eigenlijk gegeven zijn. Maar dat blijft voorlopig onduidelijk. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen is dat nog niet duidelijk. Forza Ninove is nu van plan om zelf een klacht in te dienen omdat volgens hen andere partijen en niet zij gesjoemeld hebben met volmachten.