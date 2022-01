In het volleybal blijft de trein van Lindemans Aalst maar verder denderen. De Ajuinen gingen in Leuven, en dat is nooit een makkelijke verplaatsing, winnen met 0-3. De setstanden waren 23-25, 22-25 en 22-25. Lindemans blijft zo knap tweede in de stand en is ondertussen aan een knappe reeks bezig. Het is nu al negen wedstrijden ongeslagen.