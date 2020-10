Nu is het opnieuw hopen dat alle maat­regelen samen snel effect ­zullen hebben. Want het totale aantal ziekenhuisopnames heeft weer een recordaantal bereikt. En we zitten nog niet eens aan de piek, dat zegt viroloog Steven Van Gucht. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er in Aalst de voorbije 24 uur 32 COVID-patiënten bijgekomen. 22 onder hen liggen op intensieve zorgen. In het AZ Nikolaas zijn er opnieuw 8 patiënten bijgekomen. Dat brengt het totaal daar nu op 101. In Dendermonde verblijven er momenteel 50 COVID-patiënten, dat zijn er 11 meer dan gisteren. 8 van hen zijn kritiek. En in Zottegem stijgt het aantal COVID-patiënten met 6 tot 67. Dat maakt, dat er in totaal in onze streek 352 COVID-patiënten in de hospitalen liggen, dat zijn er 57 meer dan gisteren. 47 patiënten hebben intensieve zorgen nodig.