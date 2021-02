Het coronavirus blijft woekeren binnen de ziekenhuismuren. Het ASZ in Aalst voert een algemene opnamestop in na verschillende COVID-uitbraken in het ziekenhuis. De opnamestop geldt voor alle uitstelbare zorg. 25 patiënten en 30 personeelsleden van verschillende afdelingen zijn besmet. Sommigen met de Britse variant. De spoedafdeling in Aalst blijft uiteraard wel open. Patiënten waar geen plaats voor is in Aalst, kunnen terecht op de campus in Geraardsbergen.