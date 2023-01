Ook Driekoningenfeest opnieuw voluit dit weekend in Denderhoutem

In het Nederlandse Apeldoorn vindt momenteel de 28ste editie van Wintercircus Apeldoorn plaats. Dat is één van de grootste en meest spectaculaire circussen bij onze noorderburen. Met acts van over heel de wereld en zo'n 16.000 toeschouwers op een week tijd. En de ringmaster is niemand minder dan Marc Boon, u mogelijk wel bekend als regisseur van onder andere Sint in de Piste in Sint-Niklaas. Wij konden hem een dagje mee volgen in Apeldoorn.