Ook drenkeling gevonden in Schelde in Kruibeke

In het opleidingscentrum van SYNTRA in Aalst hebben ze hun warmtepomplabo's voorgesteld. Sinds vorige maand moeten installateurs van warmtepompen een certificaat kunnen voorleggen om hun job uit te oefenen. Degelijk opgeleide vakmensen zijn dus een must. En Syntra speelt daar dus handig op in. In Aalst kan je voortaan een opleiding volgen om warmtepompen te mogen installeren.