Ook dit jaar stampvolle kerk in Erembodegem voor 'Oilsjterse Mes'

Wat niet meer weg te denken is bij carnaval, is de echte 'Oilsjterse mès'. De kerk van Erembodegem zat ook dit jaar weer helemaal vol. Een gewone misviering is het absoluut niet. De teksten worden voorgelezen in het 'Oilsjters' en iedereen werd opgeroepen om verkleed naar de kerk te komen. Dit jaar is de 'Oilsjterse mès' ook het thema van carnavalsgroep Bedesterd. Zij maakten er gisteren alvast een feestje van in de kerk. En daarna werd er een stukje evangelie voorgelezen van 'Onzjier'.