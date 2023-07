De zomervakantie is begonnen en voor veel kinderen betekent dat ook de start van de zomerkampen. Maar in heel wat steden en gemeenten moeten ouders vaak heel snel inschrijven om een plaatsje te bemachtigen. Bij bepaalde kampen is de vraag dan ook groter dan het aanbod en zijn er wachtlijsten. In Temse en in Beveren is dat het geval.