Ook Dendermonde roept nu schadecommissie landbouw samen

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte roept nu ook de stad Dendermonde een schadecommissie landbouw samen. Dat wil zeggen dat boeren die veel nadelige gevolgen dragen van de droogte via die commissie een dossier tot schadevergoeding kunnen opstarten. Die commissie komt dan langs en doet een schatting van de schade. Alle gegevens per stad of gemeente worden dan gebundeld en aan de Vlaamse overheid bezorgd. De Vlaamse Regering moet wel nog beslissen of deze droogteperiode erkend moet worden als landbouwramp. Maar moest die erkenning niet gebeuren, dan kunnen landbouwers toch nog geld recupereren via de belastingen. Ook in Aalst en in Zele werden al dergelijke commissies opgericht.