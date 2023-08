Het is dit jaar 225 jaar geleden dat de Boerenkrijg uitbrak in onze contreien. Om die ietwat vergeten strijd opnieuw onder de aandacht te brengen, lanceert de provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe brochure. De opstand in 1798 duurde amper twee maanden, maar eiste heel wat mensenlevens. In onze regio zijn er nog een aantal monumenten die ernaar verwijzen, zoals deze gedenkplaat in Lebbeke. De infobrochure van de provincie is één van de vele initiatieven rond de 225ste verjaardag van de Boerenkrijg. Zo staat er komend weekend ook een grote herdenking op het programma in Overmere, waar de opstand uitbrak. De infobrochure is vanaf vrijdag verkrijgbaar in de bibliotheken van de betrokken steden en gemeenten en zal ook online beschikbaar zijn.