Ook Chiro uit Sint-Pieters-Woluwe moet kamp in Nieuwkerken stopzetten

Het heeft zaterdagochtend gebrand bij een veevoederbedrijf in de Walgoedstraat in Temse. Het vuur ontstond boven in het gebouw aan doeken die stof moeten tegenhouden. De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. De rook die vrij kwam was gelukkig niet hinderlijk of gevaarlijk voor omliggende bedrijven. De brandweer had heel wat moeite om de brand volledig te kunnen blussen. De omvang van de schade is voorlopig nog moeilijk in te schatten. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. Het bedrijf zelf ligt wel tijdelijk stil.