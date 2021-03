Ook bij ons verhoogt de druk op de dienst Intensieve Zorg

In de ziekenhuizen in onze streek zijn er nu in totaal 38 patiënten opgenomen op de afdelingen Intensieve Zorg. Ook hier is dat een lichte verhoging van de druk, met 2 patiënten, ten opzichte van gisteren. Op alle covid-afdelingen samen zijn er nu in totaal 170 bedden ingenomen. Dat zijn er 2 minder dan gisteren. De grootste daling zien we bij het AZ Nikolaas, dat gisteren wel een sterke stijging te verwerken kreeg. In de Aalsterse ziekenhuizen liggen er nu 69 coronapatiënten, dat zijn er 3 meer dan gisteren en 18 meer dan een week geleden.