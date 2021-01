Human Interest Ook bewoners woonzorgcentra sluiten horrorjaar 2020 af in stijl

De woonzorgcentra stonden dit jaar in de frontlinie. De bewoners en directies willen 2020 dan ook in schoonheid afsluiten. Dit jaar niet met veel bezoek en knuffels, maar wel met veel liefde en gezelligheid. In Woonzorgcentrum De Gerda in Sint-Niklaas krijgen bewoners kaartjes van omwonenden. Ze mogen ook één familielid uitnodigen op de kamer. In Hof Ter Engelen in Lokeren zetten ze dan weer in op een feestmenu een lekker aperitief.