Ook AZ Sint-Elisabeth-ziekenhuis in Zottegem is nu bijna COVID-vrij

Maar er is ook goed nieuws voor de waterratten. In Lokeren is dit weekend de Peddelroute Waasland ingehuldigd. Dat is een traject voor watersport van zo'n 30 kilometer lang op de Durme en de Moervaart. Liefhebbers van kajakken, kanoën en suppen, dat is stand-up peddeling, kunnen hun hartje daar ophalen. Het is trouwens de eerste peddelroute in onze provincie.