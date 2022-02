Ook Aalst waarschuwt voor malafide verkopers van energiecontracten

Nergens anders in het land zijn er vorig jaar zoveel ondernemers van start gegaan als in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers van studiebureau Graydon en een rapport van ondernemersorganisatie UNIZO. In 2021 zijn er in onze provincie iets meer dan 16.000 nieuwe zaken opgestart. Dat is 10 procent meer dan het jaar ervoor. In heel Vlaanderen bedraagt die stijging iets minder dan 9 procent. Een van de starters, die het afgelopen jaar de ondernemersmicrobe te pakken kreeg, is Toon Pauwels uit Dendermonde.