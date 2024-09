Ook Aalst, Ninove, Denderleeuw en Beveren doen mee aan de Autoluwe Zondag

In heel wat steden en gemeenten was het vandaag autoluwe zondag. In onze regio zijn er daarom onder meer in Aalst, Ninove, Beveren en Denderleeuw enkele opvallende activiteiten op poten gezet. Vooral om de voordelen van zo'n autoluwe of autovrije dag in de verf te zetten, maar ook om de alternatieven voor de auto uit te lichten. In Beveren vormden vooral de autovrije gewestweg en de autoluwe straten eromheen het decor van heel wat leuke acties.