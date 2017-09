Ook Aalst doet mee aan nationale actie tegen sluikstorten en zwerfvuil

Een merkwaardig incident gisterenavond in de KMO-zone Pareinpark in Beveren. Een man reed er opzettelijk met de auto van zijn partner de bluswatervijver in. Een aantal vissers zag het gebeuren en verwittigde de hulpdiensten. De man raakte op eigen kracht uit de auto en bekwam van zijn stunt in de ziekenwagen. Duikers van de brandweer staken een handje toe om het voertuig uit het water te takelen. De aanleiding voor de onbezonnen en gevaarlijke actie zou een uit de hand gelopen ruzie zijn over een aquarium, een aquarium dat nota bene ook nog in de koffer van de auto stak.