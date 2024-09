Ook 20-jarige zoon overleden nadat auto gisteren in Dender terechtkomt

Ook de zoon van 20 jaar die gisteren in de auto zat die in Aalst in de Dender is gereden, is overleden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. In de wagen zaten drie gezinsleden. De 58-jarige vader kon zich op tijd bevrijden, voor zijn 51-jarige partner kwam alle hulp te laat. Het ongeval gebeurde vrijdag rond 10 uur aan de Houtkaai in Aalst. Om een nog onbekende reden reed een wagen met drie inzittenden in de Dender. De man kon zich dus redden, de twee andere inzittenden werden door de hulpdiensten uit het voertuig gehaald. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen gaat het niet om een wanhoopsdaad, maar om een spijtig ongeval. Bij het ongeval bleken geen andere voertuigen betrokken.