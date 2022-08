In Laarne organiseerde de gemeente voor de eerste keer een zandkastelenwedstrijd. Want in deelgemeente Kalken heeft Laarne haar eigen 'Kalken Beach' liggen. Maar, door een wolkbreuk kort na de middag, is de wedstrijd letterlijk volledig in het water gevallen. Net nu alle deelnemende kinderen hun uiterste best deden om het mooiste kasteel te bouwen.