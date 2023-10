Een man heeft vanmiddag een advocate en haar zoon neergeschoten in Sint-Lievens-Houtem, vlak voor het advocatenkantoor op het Eiland. De vrouw is overleden, haar zoon raakte lichtgewond. De feiten gebeurden rond 13.30u. De dader, een oudere man gekleed in een grijze overall en laarzen, zou te voet zijn weggevlucht. Er bleef een vuurwapen achter op de plaats delict. De politie is met man en macht op zoek naar hem. Het parket is volop bezig met de vaststellingen. Wellicht zijn de feiten het gevolg van een rechtszaak waarin de advocate betrokken was.