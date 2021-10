Onze streek telt 7 nieuwe zwarte verkeerspunten, 26 in totaal

Onze streek telt 7 nieuwe zwarte verkeerspunten. Dat blijkt uit gegevens van het Agentschap Wegen en Verkeer. Zwarte verkeerspunten zijn plaatsen waar regelmatig zware ongevallen met zware gewonden of doden gebeuren. Onder meer in Dendermonde zijn er twee bijgekomen, maar ook in Aalst, Sint-Niklaas, Hamme en Ninove. Dat brengt het totaal in onze streek op 26 zwarte verkeerspunten. Evenveel als vorig jaar. In heel Vlaanderen is er trouwens een fikse stijging van die zwarte verkeerspunten te zien. We tellen er nu meer dan 300.