Luc Van Looy, de bisschop van het bisdom van Gent, heeft op deze nationale feestdag een opmerkelijke uitspraak gedaan tijdens het Te Deum in de Sint-Baafskathedraal. Hij vroeg zich openlijk af of we het Te Deum nog moeten vieren? Hij doet die uitspraak naar aanleiding van de steeds dalende aandacht voor de nationale feestdag, voor ons koningshuis, en voor het katholieke geloof in het algemeen. Volgens van Looy zijn we te veel op onze hoede, en daardoor worden we een grijze maatschappij.