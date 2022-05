Onze regio telt 7 sterrenzaken

Onze streek heeft er twee nieuwe sterrenrestaurants bij. Fleur de Lin in Zele en Sense in Waasmunster hebben vandaag elk één ster mogen in ontvangst nemen. De twee restaurants zaten bij de zestien nieuwkomers in de gids. En zo telt onze streek 7 sterrenrestaurants. Want ook Hofke van Bazel in de gelijknamige gemeente behoudt haar ster. Dat restaurant heeft ook voor het tweede jaar op rij een groene ster. Dat wil zeggen dat ze inzetten op een duurzame keuken. 't Korennaer in Nieuwkerken, is het laatste Wase restaurant met een ster. De andere sterrenzaken moeten we gaan zoeken in het Aalsterse. Kelderman en 'T Overhamme uit Aalst en Libertine in Erpe-Mere sluiten de rij. Eén restaurant moet zijn ster weer inleveren. En dat na 30 jaar. Dat is 't Truffeltje in Dendermonde.