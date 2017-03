Onze provincie doet stevige inhaalbeweging op vlak van G-sport

Wie wil kan de overwinning van Greg Van Avermaet op de Olympische Spelen in Rio niet alleen op beeld maar nu ook via een boek herbeleven. In 'Praat maar vol, jongens!' is de livecommentaar die Michel Wuyts en José De Cauwer van start tot finish gaven volledig uitgeschreven. Het boek is deze middag voorgesteld in Affligem.