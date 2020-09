En een oude bekende van Waasland-Beveren gaat voor de concurrentie voetballen. Aanvaller Ibrahima Ibou trekt naar SC Lokeren-Temse. Ibou is 33 en maakte in het verleden nog het mooie weer op de Freethiel. Hij werd topscoorder van KSK Beveren in het seizoen 2007-2008. Daarna speelde hij voor verschillende clubs in de hoogste voetbalklasse, waaronder OH Leuven, om dan in 2014 terug te keren. De Gambiaan met Duitse roots speelde de laatste jaren vooral in de lagere klassen. Zijn laatste club was Wezet in eerste amateur. SC Lokeren-Temse haalt ook Yassin Ben Omar weg bij Waasland-Beveren. De aanvaller van 21 uit Belsele speelde voor de beloften van geelblauw.