Het is vandaag Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Een feestdag, maar ook voor een deel van onze regio Moederdag. Niet alleen in Antwerpen, ook in een groot deel van het Waasland worden de mama’s vandaag in de bloemetjes gezet. Dat mag je letterlijk nemen, want in het Bloemenhuis in Beveren, kwamen veel mensen vandaag nog een bloemetje kopen.