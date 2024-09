Gisterenavond is er een stevig onweer door een deel van het Waasland getrokken. Het onweer trok vanuit het zuiden van Antwerpen over het noorden van het Waasland. Dat ging op sommige plaatsen gepaard met hagel en hevige windvlagen. Die wind zorgde op sommige plaatsen ook voor schade. Zo kwam er in Nieuwkerken een boom op het dak van een huis terecht. De brandweer had heel wat werk om de boom te verwijderen en het dak te herstellen.