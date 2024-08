De hevige onweersbuien van vandaag hebben op verschillende plekken in ons land voor overlast gezorgd. Hulpverleningszone Zuid-Oost kreeg zo'n 30 oproepen binnen, vooral in Ninove en Geraardsbergen. Daar hadden de technische dienst en de hulpverleners onder meer de handen vol met modderstromen. En een brug over de Dender bleef afgesloten door de hoge waterstand.