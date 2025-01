Onvrede rond zoektocht naar overnemer voor dienstenchequebedrijf in Wetteren

De gemeente Wetteren zoekt een overnemer voor zijn dienstenchequebedrijf dat poetshulp thuis aanbiedt. Het lokaal bestuur ziet deze dienstverlening niet langer als een kerntaak van de gemeente. Tot er een overnemer wordt gevonden, verandert er niets voor de medewerkers en de klanten. Oppositiepartij Groen-Vooruit is niet te spreken over deze beslissing van de nieuwe bestuursploeg. De goedwerkende poetsdienst is samen met de dienst gezinszorg een belangrijke ondersteunende dienst van het OCMW die vooral bij oudere en zorgbehoevende gezinnen aan huis gaat. Dit dreigt nu weg te vallen, zegt Groen-Vooruit.