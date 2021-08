Onvindbare adressen op grondgebied van Koewacht in Moerbeke en Stekene

Je zal het maar voorhebben. Wonen op een adres dat via een gewone gps amper of niet te vinden is. Dat is het geval voor een aantal mensen dat in Koewacht woont. Het dorp strekt zicht uit over drie gemeenten: Moerbeke, Stekene en het Nederlandse Terneuzen. Een straat die door deze drie gemeenten loopt, is daardoor ook onderverdeeld in drie delen, met drie verschillende straatnamen. Ingewikkelder hoeft het met andere woorden echt niet te worden.