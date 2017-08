Ontwerp overkapping Antwerpse Ring in de startblokken

De zogeheten vrije bivakzones, dat zijn plaatsen waar er uitzonderlijk in de vrije natuur mag worden gekampeerd, worden te vaak niet gerespecteerd. Dat zeggen de boswachters van Natuur en Bos, die in onze provincie 4 van dergelijke kampeerzones beheren: in Zingem, Brakel, Melden en in het Stropersbos in Stekene. Kampeerders komen er feestjes houden en ontsteken kampvuren waar dat niet mag.