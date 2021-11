Ontspanning en spektakel op WinterVIJD in Beveren

In Dendermonde is de kerstsfeer al helemaal in de stad. Op de Grote Markt staan tientallen kerstbomen, en het stadhuis is helemaal in de bloemetjes gezet. En dat kan je vooral binnen heel letterlijk nemen, want daar loopt de expo Féerie Floral. De beste bloemschikkers van ons land stellen er hun werken tentoon. Zij toverden verschillende zalen van het stadhuis helemaal om.