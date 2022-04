Eindigen doen we in het Neigembos in Ninove. Want de boshyacinten staan er weer volop in bloei, en zorgen opnieuw voor prachtige paarse bloementapijten. Die vind je dus niet alleen in het Hallerbos, maar ook in onze streek. Belangrijk is wel om niet tussen de bloemen te lopen. Wie dat toch doet riskeert een GAS-boete. Want de boshyacint is erg fragiel, en is eind deze maand al weer uitgebloeid.